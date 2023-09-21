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За 2023 год закрыла со своей командой более 1700 дел
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Елена Андреевна
Руководитель юридической компании «Уйманова и партнеры»
Наш профессионализм признают крупные мультимедийные холдинги в России, а также такие журналы, как Форбс и многие другие. Мы выступаем в мероприятия проводимых данными компаниями, как эксперты своего дела. Сегодня мы уже в шаге от того, чтобы меня и мою команду признали заслуженными юристами Республики Башкортостан.
Наша компания имеет индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы глубоко понимаем, что каждое дело уникально и требует особого внимания. Наши юристы тщательно анализируют особенности каждой ситуации, разрабатывают персонализированные стратегии для достижения оптимальных результатов. Мы гордимся тем, что наши возможности обеспечивают клиентам не просто стандартные решения, а адаптированные к их потребностям.
Наша успешная судебная практик
Реальные отзывы о наших услугах
Ilyas Shaficov
21 сентября 2023
Был на консультации. Очень понравилась, всё подробно разобралась в проблеме и растолковала что мне нужно сделать. Спасибо за всё!
Анна Цой
30 мая 2022
Обращалась к Елене по вопросу задолжности перед УЖХ. Все обьяснила составила все документы суд списал пении . спасибо огромное . Рекомендую очень грамотный юрист.
Эля Ахтямова
16 августа 2023
Обратилась за юридической консультацией к Елене Андреевне.Быстро и профессионально помогла решить мой вопрос. Составила договор аренды. Огромное человеческое спасибо за её профессиональный подход.Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Кристина Алексеева
12 января 2022
Возникли проблемы с работодателем о выплате зп, Елена проконсультировала и понятным языком все объяснила. Спасибо большое!!! Если будут ещё какие то вопросы, то я обязательно к вам обращусь
Кирилл Васильев
10 августа 2023
Очень благодарен Елене за результат, справилась даже без моего присутствия! Всем советую не пожалеете!!!
Анвар Гумеров
15 июня 2023
Елена очень грамотный юрист,мы выиграли дело всем рекомендую !
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Бизнес юрист в Уфе
Бизнес-юрист — это профессиональный юрист, который помогает предприятиям в решении различных юридических вопросов. Они могут заниматься частной практикой или работать штатным юристом в юридической фирме. Они также могут работать адвокатом в государственном секторе.
Налоговый юрист в Уфе
Налоговые юристы могут помочь частным лицам и предприятиям понять свои налоговые обязательства и найти креативные способы снижения своих налогов. Они также могут дать рекомендации о том, как правильно подавать налоговые декларации и выступать от имени своих клиентов в налоговом суде. Налоговые юристы, как правило, имеют юридическое образование, многолетний опыт работы в налоговой системе и сертифицированы советом по налогообложению.
Семейный адвокат в Уфе
Семейное право — это отрасль права, которая занимается семейными отношениями и их правовыми последствиями. Они могут включать такие вопросы, как развод, опека над детьми, поддержка и планирование наследства. Семейный адвокат сможет помочь вам ориентироваться в этих сложных водах и защитить ваши права.
Юрист по трудовым спорам в Уфе
Многие люди считают, что трудовое законодательство запутанное и трудное для понимания. Это не относится к квалифицированному юристу по трудовым вопросам. Юристы по трудовым вопросам являются экспертами в области трудового права и могут предоставить рекомендации и поддержку во время спорных переговоров или судебных разбирательств. Они также могут помочь сотрудникам подать соответствующие иски, если с ними поступили несправедливо, и представлять их интересы на слушаниях или судебных процессах. Знающий юрист по трудовым спорам сможет защитить ваши права и гарантировать, что вы получите компенсацию, которой заслуживаете.
Адвокат по уголовным делам в Уфе
Многие люди думают об адвокатах по уголовным делам как о людях, которые снимают преступников с крючка. На самом деле адвокаты по уголовным делам существуют для того, чтобы помогать своим клиентам ориентироваться в системе уголовного правосудия и защищать их права. Адвокат по уголовным делам может дать ценный совет о том, как наилучшим образом защитить себя в суде, и может работать над тем, чтобы уменьшить или снять обвинения с клиента. Адвокаты по уголовным делам также часто обладают знаниями об условно-досрочном освобождении, испытательном сроке и других судебных разбирательствах, связанных с преступлениями.
Адвокат по травмам в Уфе
Адвокат по травмам — это юридический термин, используемый для описания того, кто специализируется на представлении интересов людей, пострадавших в результате несчастного случая. Юристы могут помочь людям разобраться со страховыми компаниями, разрешить споры с другими водителями и получить компенсацию за их травмы.
Адвокат по автокатастрофам в Уфе
Адвокат по травмам — это юридический термин, используемый для описания того, кто специализируется на представлении интересов людей, пострадавших в результате несчастного случая. Юристы могут помочь людям разобраться со страховыми компаниями, разрешить споры с другими водителями и получить компенсацию за их травмы.
Адвокат по несчатным случаям на велосипеде в Уфе
Бизнес-юрист — это профессиональный юрист, который помогает предприятиям в решении различных юридических вопросов. Они могут заниматься частной практикой или работать штатным юристом в юридической фирме. Они также могут работать адвокатом в государственном секторе.
Бизнес юрист в Уфе
Если вы попали в аварию на велосипеде, важно иметь опытного адвоката на вашей стороне. Адвокат по несчастным случаям на велосипеде может помочь вам справиться с последствиями аварии и защитить ваши права. Вот некоторые вещи, которые следует иметь в виду, если вы получили травму в результате аварии на велосипеде: 1. Убедитесь, что вы получили всю возможную информацию о катастрофе, прежде чем говорить с кем-либо, включая полицию. Чем больше у вас информации, тем лучше будет подготовлен ваш адвокат при общении со страховой компанией. 2. Если кто-то находился за рулем или управлял транспортным средством, когда произошла авария, он может нести ответственность за любые травмы, полученные в результате этого контакта. Поговорите со своим адвокатом о том, что делать, если кто-то будет признан виновным в ваших травмах. 3. Обязательно сохраните все свои медицинские записи, связанные с аварией на велосипеде, и любой последующей медицинской помощью.
Государственный юрист Уфа
Государственные юристы отвечают за то, чтобы помогать своим клиентам ориентироваться в сложной правовой системе. Они могут работать в различных ведомствах, таких как Министерство юстиции или Государственный департамент. Государственные юристы, как правило, имеют юридическое образование и опыт работы в правительстве. Они часто работают с другими адвокатами, разрабатывая стратегии ведения дел и помогая своим клиентам достигать своих целей.
Юрист по финансам и ценным бумагам Уфа
Когда вы занимаетесь финансовым правом или правом ценных бумаг, обязательно привлекайте адвоката на свою сторону. Хороший адвокат может помочь вам ориентироваться в сложной правовой системе и защищать ваши интересы. Вот несколько советов по поиску подходящего адвоката: 1. Получите направление от человека, которому вы доверяете. Хороший способ найти квалифицированного юриста — поспрашивать окружающих. Направления — отличный способ найти адвоката, который имеет опыт работы с вашим конкретным делом или проблемой. 2. Проведите свое исследование. Когда вы ищете адвоката, важно сначала провести свое исследование. Спросите друзей, семью и профессионалов, знают ли они кого-нибудь, кто может порекомендовать кого-то, кто специализируется в области финансов или права ценных бумаг. 3. Учитывайте стоимость услуг.
В заключение
Существует много типов юристов. Некоторые специализируются в определенных областях права, в то время как другие обладают более общими навыками. Независимо от того, нужен ли вам адвокат по личному делу или по юридической проблеме, с которой вы столкнулись, важно найти подходящего. Если вы не знаете, к кому обратиться, обратитесь в службу направления адвокатов или поинтересуйтесь рекомендациями. Такие услуги помогут вам найти лучшего адвоката для ваших нужд и могут сэкономить ваше время и деньги в долгосрочной перспективе.