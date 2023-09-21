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г. Уфа Менделеева 130 офис 5
phone
+7 (963) 135-54-91

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Услуги юриста в Уфе
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За 2023 год закрыла со своей командой более 1700 дел
Со мной надежно!
Один звонок - ваш путь к профессиональной стратегии. Получите качественную консультацию и примите правильные решения для вашего дела.
Елена Андреевна руководитель юридической компании «Уйманова и партнеры»
Елена Андреевна
Руководитель юридической компании «Уйманова и партнеры»
О нас
Наш профессионализм признают крупные мультимедийные холдинги в России, а также такие журналы, как Форбс и многие другие. Мы выступаем в мероприятия проводимых данными компаниями, как эксперты своего дела. Сегодня мы уже в шаге от того, чтобы меня и мою команду признали заслуженными юристами Республики Башкортостан.
Наша компания имеет индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы глубоко понимаем, что каждое дело уникально и требует особого внимания. Наши юристы тщательно анализируют особенности каждой ситуации, разрабатывают персонализированные стратегии для достижения оптимальных результатов. Мы гордимся тем, что наши возможности обеспечивают клиентам не просто стандартные решения, а адаптированные к их потребностям.
Наша успешная судебная практик
Списание долга
Отказ от взыскания доп алиментов
Защитила границы земельного участка от посягательства третьих лиц
Бизнес юрист в Уфе
Бизнес-юрист — это профессиональный юрист, который помогает предприятиям в решении различных юридических вопросов. Они могут заниматься частной практикой или работать штатным юристом в юридической фирме. Они также могут работать адвокатом в государственном секторе.
Налоговый юрист в Уфе
Налоговые юристы могут помочь частным лицам и предприятиям понять свои налоговые обязательства и найти креативные способы снижения своих налогов. Они также могут дать рекомендации о том, как правильно подавать налоговые декларации и выступать от имени своих клиентов в налоговом суде. Налоговые юристы, как правило, имеют юридическое образование, многолетний опыт работы в налоговой системе и сертифицированы советом по налогообложению.
Семейный адвокат в Уфе
Семейное право — это отрасль права, которая занимается семейными отношениями и их правовыми последствиями. Они могут включать такие вопросы, как развод, опека над детьми, поддержка и планирование наследства. Семейный адвокат сможет помочь вам ориентироваться в этих сложных водах и защитить ваши права.
Юрист по трудовым спорам в Уфе
Многие люди считают, что трудовое законодательство запутанное и трудное для понимания. Это не относится к квалифицированному юристу по трудовым вопросам. Юристы по трудовым вопросам являются экспертами в области трудового права и могут предоставить рекомендации и поддержку во время спорных переговоров или судебных разбирательств. Они также могут помочь сотрудникам подать соответствующие иски, если с ними поступили несправедливо, и представлять их интересы на слушаниях или судебных процессах. Знающий юрист по трудовым спорам сможет защитить ваши права и гарантировать, что вы получите компенсацию, которой заслуживаете.
Адвокат по уголовным делам в Уфе
Многие люди думают об адвокатах по уголовным делам как о людях, которые снимают преступников с крючка. На самом деле адвокаты по уголовным делам существуют для того, чтобы помогать своим клиентам ориентироваться в системе уголовного правосудия и защищать их права. Адвокат по уголовным делам может дать ценный совет о том, как наилучшим образом защитить себя в суде, и может работать над тем, чтобы уменьшить или снять обвинения с клиента. Адвокаты по уголовным делам также часто обладают знаниями об условно-досрочном освобождении, испытательном сроке и других судебных разбирательствах, связанных с преступлениями.
Адвокат по травмам в Уфе
Адвокат по травмам — это юридический термин, используемый для описания того, кто специализируется на представлении интересов людей, пострадавших в результате несчастного случая. Юристы могут помочь людям разобраться со страховыми компаниями, разрешить споры с другими водителями и получить компенсацию за их травмы.
Адвокат по автокатастрофам в Уфе
Адвокат по травмам — это юридический термин, используемый для описания того, кто специализируется на представлении интересов людей, пострадавших в результате несчастного случая. Юристы могут помочь людям разобраться со страховыми компаниями, разрешить споры с другими водителями и получить компенсацию за их травмы.
Адвокат по несчатным случаям на велосипеде в Уфе
Бизнес-юрист — это профессиональный юрист, который помогает предприятиям в решении различных юридических вопросов. Они могут заниматься частной практикой или работать штатным юристом в юридической фирме. Они также могут работать адвокатом в государственном секторе.
Бизнес юрист в Уфе
Если вы попали в аварию на велосипеде, важно иметь опытного адвоката на вашей стороне. Адвокат по несчастным случаям на велосипеде может помочь вам справиться с последствиями аварии и защитить ваши права. Вот некоторые вещи, которые следует иметь в виду, если вы получили травму в результате аварии на велосипеде: 1. Убедитесь, что вы получили всю возможную информацию о катастрофе, прежде чем говорить с кем-либо, включая полицию. Чем больше у вас информации, тем лучше будет подготовлен ваш адвокат при общении со страховой компанией. 2. Если кто-то находился за рулем или управлял транспортным средством, когда произошла авария, он может нести ответственность за любые травмы, полученные в результате этого контакта. Поговорите со своим адвокатом о том, что делать, если кто-то будет признан виновным в ваших травмах. 3. Обязательно сохраните все свои медицинские записи, связанные с аварией на велосипеде, и любой последующей медицинской помощью.
Государственный юрист Уфа
Государственные юристы отвечают за то, чтобы помогать своим клиентам ориентироваться в сложной правовой системе. Они могут работать в различных ведомствах, таких как Министерство юстиции или Государственный департамент. Государственные юристы, как правило, имеют юридическое образование и опыт работы в правительстве. Они часто работают с другими адвокатами, разрабатывая стратегии ведения дел и помогая своим клиентам достигать своих целей.
Юрист по финансам и ценным бумагам Уфа
Когда вы занимаетесь финансовым правом или правом ценных бумаг, обязательно привлекайте адвоката на свою сторону. Хороший адвокат может помочь вам ориентироваться в сложной правовой системе и защищать ваши интересы. Вот несколько советов по поиску подходящего адвоката: 1. Получите направление от человека, которому вы доверяете. Хороший способ найти квалифицированного юриста — поспрашивать окружающих. Направления — отличный способ найти адвоката, который имеет опыт работы с вашим конкретным делом или проблемой. 2. Проведите свое исследование. Когда вы ищете адвоката, важно сначала провести свое исследование. Спросите друзей, семью и профессионалов, знают ли они кого-нибудь, кто может порекомендовать кого-то, кто специализируется в области финансов или права ценных бумаг. 3. Учитывайте стоимость услуг.
В заключение
Существует много типов юристов. Некоторые специализируются в определенных областях права, в то время как другие обладают более общими навыками. Независимо от того, нужен ли вам адвокат по личному делу или по юридической проблеме, с которой вы столкнулись, важно найти подходящего. Если вы не знаете, к кому обратиться, обратитесь в службу направления адвокатов или поинтересуйтесь рекомендациями. Такие услуги помогут вам найти лучшего адвоката для ваших нужд и могут сэкономить ваше время и деньги в долгосрочной перспективе.